Giọng ca 'Nothing Compares 2 U' Sinéad O'Connor qua đời ở tuổi 56

Trong chia sẻ chính thức đầu tiên, đại diện của gia đình nữ ca sĩ Sinéad O'Connor nói: "Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của nữ ca sĩ Sinéad O'Connor. Người thân và bạn bè của cô đều đang vô cùng đau buồn và thương tiếc, chúng tôi mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này".

Sinéad O'Connor bắt đầu được biết tới trong thị trường âm nhạc quốc tế kể từ album đầu tay The Lion and the Cobra ra mắt hồi năm 1987 khi bà mới 20 tuổi. Đặc trưng phong cách của O'Connor là cá tính dữ dội và kiểu đầu đinh gần như cạo trọc.

Sau này, O'Connor còn cho ra mắt thêm 10 album âm nhạc trong sự nghiệp ca hát được đánh giá là có nhiều thành công.



Đặc trưng phong cách của O'Connor là cá tính dữ dội và kiểu đầu đinh gần như cạo trọc (Ảnh: New York Post).