Giới trẻ Singapore biến khủng hoảng Covid-19 thành cơ hội

Rachel Lim, 20 tuổi, sinh viên ngành chính trị, triết học và kinh tế tại trường Cao đẳng Yale-NUS College đã biến cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra trở thành một cơ hội.



Đại dịch Covid-19 đã phá vỡ kế hoạch du học nước ngoài của Rachel vào năm ngoái. Vì thế, cô gái trẻ đã nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí tại công ty du lịch trực tuyến Expedia Group. Sau đó, Rachel phát hiện, công ty cộng tác với Chương trình YouthTech của Hội đồng Thanh niên Quốc gia (NYC).



Chương trình, do NYC và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore khởi xướng hồi năm ngoái, mang tới cho những sinh viên mới tốt nghiệp và những người trẻ từ 35 tuổi trở xuống cơ hội trau dồi kỹ năng kỹ thuật số đang ngày càng được săn đón và áp dụng nó trong các khóa thực tập tại các tổ chức mà NYC hợp tác.



Rachel Lim nói với báo StraisTimes: “Với tôi, nó thật hoàn hảo. Như một phần của chương trình, tôi được gặp gỡ nhiều người có quan điểm và kỹ năng khác nhau, tham gia các lớp học phân tích dữ liệu, tiếp thị kỹ thuật số và các lĩnh vực khác thông qua một nền tảng trực tuyến gọi là Discourse. Cùng lúc đó, tôi lại tích lũy được kinh nghiệm làm việc ở Expedia”.



Các thực tập sinh của YouthTech được làm việc với các tổ chức chủ quản trong 6 tháng tới 1 năm và được nhận một khoản trợ cấp do NYC tài trợ từ 1.700 tới 2.500 đôla Singapore một tháng.



Nói về 6 tháng làm việc tại Expedia, Rachel Lim kể: “Tôi được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy mọi thứ liên quan tới việc vận hành một công ty du lịch trực tuyến, từ việc theo dõi các khách sạn, hãng hàng không tới việc đảm bảo cho trang web của công ty hoạt động, người dùng có trải nghiệm tốt và tìm ra cách để tăng lượng truy cập của trang web.



Tôi cũng cải thiện kỹ năng trực quan hóa dữ liệu cho các bài báo cáo, hiểu sâu hơn về các vấn đề bảo vệ dữ liệu và học cách giao tiếp hiệu quả hơn bằng cách đưa ra nhiều ngữ cảnh và đặt các câu hỏi cụ thể khi viết thư điện tử cho đồng nghiệp và các mối liên lạc để nhờ giúp đỡ. Tất cả những thứ đó đều hữu ích trong tương lai”.