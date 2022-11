Giới siêu giàu đi du lịch như thế nào?

Maury cho biết lượng khách hàng muốn đi chơi xa đã tăng trưởng nhanh. Hiện họ nói "Tôi muốn đến Rwanda xem vượn" thay vì "Tôi có thể sẽ tới Kenya hay Botswana" như trước đây. Đó là bước tiến mới trong việc đặt tour vì đến Rwanda và vào Công viên quốc gia Volcanoes xem vượn có thể tốn thêm 15.000 USD cho một người.

Karen Loftus, Công ty du lịch Women's Adventure, cho biết du khách quan tâm nhiều hơn đến các chuyến khám phá Rwanda. Cô vừa sắp xếp một chuyến đi đến nước này và ở một lodge (nhà nghỉ cao cấp) có tên Kataza House của Singita, nơi có giá khởi điểm 13.600 USD một đêm cho nhóm khách 5 - 8 người. Ngoài ra, một kỳ nghỉ tại Singita's Serengeti House giá từ 16.000 lên tới 22.500 USD cho một đêm (5 - 8 khách), chưa bao gồm 1.500 USD cho mỗi người một ngày đi bộ vào Công viên quốc gia Volcanoes để xem vượn.

Kataza House nhìn ra đồng cỏ mênh mông trong công viên quốc gia ở châu Phi.

Tương tự, khá đông du khách yêu cầu các chuyến đi đến quần đảo Galapagos, nơi có những loài sinh vật hoang dã khổng lồ hay đến vùng đất ngập nước Pantanal của Brazil, và cả đến Greenland để xem gấu Bắc Cực.

Càng xa xôi càng cao cấp, nhiều du khách tham gia tour Kitchen on the Edge of the World (nhà bếp bên rìa thế giới), với hành trình đến Vòng Bắc Cực với sự tham gia của những đầu bếp hàng đầu thế giới như chuyên gia hải sản Rick Stein và đầu bếp có sao Michelin Nieves Barragan Mohacho.

Tour chỉ giới hạn khoảng 20 khách tham gia cùng một đầu bếp, với giá 5.400 USD cho 4 ngày một người, không bao gồm giá vé máy bay đến Holmen Lofoten miền bắc Na Uy. Những du khách này có sở thích được phục vụ bữa ăn không giống với bất cứ nơi nào trên trái đất./.