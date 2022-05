Giới nghệ sĩ chia phe trong vụ kiện Johnny Depp - Amber Heard

Trong phiên tòa Johnny Depp kiện The Sun, Barkin từng ra tòa khẳng định người yêu cũ ném chai rượu trong khách sạn chỉ vì ghen tuông vô cớ. Thời điểm đó, Depp tuyên bố những lời Barkin (người mà nam diễn viên hẹn hò năm 1994) đưa ra là sai sự thật.

Trong chương trình SiriusXM, Howard Stern nói: "Lý do Depp làm vậy trên tòa vì cậu ấy biết người hâm mộ luôn ủng hộ mình. Tôi nghĩ Johnny Depp là người tự ái và tính toán. Cậu ấy muốn đưa mọi thứ lên TV và thuyết phục người khác mình là người đàn ông tuyệt vời nhưng thực ra không phải vậy".

Theo Page Six, hiện có rất ít nghệ sĩ đứng về phía Amber Heard. Nhưng gần đây, diễn viên Howard Stern phải chỉ trích Johnny Depp vì "hành động quá khích của anh ấy tại phiên tòa".

Theo New York Post, sự ủng hộ của Jennifer Aniston dành cho Johnny Depp lại tinh tế hơn. Nữ diễn viên bắt đầu theo dõi tài khoản của tài tử Cướp Biển Vùng Caribbean sau khi vụ kiện diễn ra. Cô đang lặng lẽ dõi theo vụ kiện trị giá 50 triệu USD.



Johnny Depp và Amber Heard đưa ra nhiều bằng chứng tố nhau trước tòa. Ảnh: NPR.

Phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard vừa đưa ra xét xử trở lại ngày 16/5. Vụ việc ngày càng gay cấn khi đôi bên tiếp tục tung những bằng chứng vạch mặt nhau nhằm mục đích hạ bệ tình cũ.

Đáng chú ý nhất, Heard liên tục phủ nhận việc đại tiện trên giường. Cô đồng thời khẳng định Johnny Depp gây áp lực để nhà sản xuất loại cô khỏi Aquaman 2.

"Anh ta cố gắng khiến tôi bị sa thải. Tôi đã nhìn thấy các email, văn bản yêu cầu chuyện này", cô nói nhưng không đưa ra chi tiết văn bản đó là gì.

Heard đồng thời than thở rằng chẳng biết cuối cùng thời lượng cô xuất hiện trong Aquaman And The Lost Kingdom (2023) là bao nhiêu. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sau lùm xùm với chồng cũ, thật khó để tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu siêu anh hùng.

"Tôi đã chiến đấu rất vất vả mới có thể tiếp tục tham gia bộ phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", nữ diễn viên nói về dự án phim mới.

Theo Zing