Giới mê xe sau khi lái thử xe điện VinFast VF 8 nói gì?

Cũng chốt cọc VF 8 ngay sau lần đầu “chạm mặt”, anh Thế Hoàng cho rằng đây là một trong những mẫu xe thú vị nhất và “đáng tiền” nhất hiện nay. Xét tất cả các tiêu chí quan trọng, từ thiết kế nội ngoại thất, trang bị đến vận hành, VF 8 tương đương với những mẫu xe có giá cao hơn nhiều lần. Đặc biệt, mẫu ô tô điện thông minh này được trang bị rất nhiều tính năng ưu việt như hiển thị tốc độ trên kính lái, ghế chỉnh điện 12 hướng, hệ thống âm thanh 12 loa, tính năng làm mát ghế sau (trên bản Plus) và một loạt công nghệ ADAS, Smart Services tiên tiến.

Các tính năng thông minh Smart Services và điều khiển bằng giọng nói cũng là điểm cộng mà anh Quốc Anh dành cho VF 8 khi đặt mẫu xe này lên bàn cân với các dòng xe xăng cùng phân khúc. Theo anh, ngoài khả năng vận hành thì các tiện ích trên xe là điều sẽ khiến nhiều người cân nhắc.

Anh Quốc Anh nhận xét, VinFast đã đánh trúng tâm lý người dùng khi đầu tư các công nghệ và tính năng thiết yếu như đọc báo, xem phim, đặt phòng, mua sắm trên VF 8. Không những cho phép khách hàng tận hưởng công nghệ hiện đại mà còn mang đến cuộc sống tiện nghi, thoải mái.

Sau khi cả gia đình cùng nhau trải nghiệm xe trên cung đường thử, anh Minh Sơn không tốn thêm chút công sức thuyết phục nào khi chính bà xã là người đưa ra quyết định “rước” chiếc VF 8 về nhà. Anh Sơn chia sẻ, vợ anh vốn đã thích xe điện VinFast khi đi thử xe VF e34 của gia đình người bạn, nhưng do nhu cầu cần một chiếc ô tô lớn hơn nên đã nhắm tới VF 8. Theo anh, VF 8 là lựa chọn đáng mua nhất hiện nay, đặc biệt là với những người yêu thích công nghệ, không muốn “bị bỏ lại phía sau” như anh.

“Giá lăn bánh của VF 8 đang quá tốt do được hưởng một loạt ưu đãi, trong khi chi phí vận hành xe điện lại tiết kiệm hơn hẳn so với xe xăng. Các dịch vụ hậu mãi của VinFast cũng đang được đánh giá là tốt bậc nhất thị trường, cộng với hạ tầng trạm sạc ngày càng được phủ rộng, không có lý do gì để tôi không mua VinFast VF 8 ngay lúc này”- anh Sơn chia sẻ.

THY NHUNG