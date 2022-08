Giới khoa học kêu gọi chuẩn bị cho các kịch bản khí hậu cực đoan nhất

Nghiên cứu đề ra 4 vấn đề chính cần được quan tâm liên quan biến đổi khí hậu, bao gồm nạn đói và suy dinh dưỡng, thời tiết khắc nghiệt, xung đột và các bệnh lây truyền qua vật trung gian.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các báo cáo khoa học về khí hậu của Liên hợp quốc hiện chủ yếu tập trung dự báo các hậu quả có thể xảy ra khi nhiệt độ tăng 1,5-2 độ C, đồng thời cảnh báo tránh để xảy ra khả năng nhiệt độ tăng thêm.

Tuy nhiên, khả năng nhiệt độ Trái Đất tăng tới 2,7 độ C vào thế kỷ này tương đối cao. Mức tăng này cao hơn nhiều mức giới hạn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp được đưa ra theo Hiệp định Paris 2015, song lại chưa được nghiên cứu sâu rộng. Các nhà khoa học khuyến cáo xu hướng nghiên cứu hiện tại có thể không phù hợp với thực tế trong tương lai.