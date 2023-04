Giới khoa học "chạy đua" với thời gian để lưu giữ một phần lớp băng cổ

Nhiệm vụ này có chi phí khoảng 760.000 USD, được tài trợ Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Italy tài trợ. Trước đó, Ice Memory đã thực hiện nhiều dự án bảo tồn băng ở dãy Alps và Andes.

Lượng khí thải CO2 do hoạt động của con người gây ra đã làm nhiệt độ Trái Đất tăng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nền nhiệt tại Bắc Cực đang ấm lên nhanh gấp từ 2-4 lần so với mức trung bình toàn cầu./.

