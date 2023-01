Giới khoa học cảnh báo mối đe dọa ở châu Á từ muỗi siêu kháng thuốc

Khả năng kháng thuốc cũng được phát hiện ở loài muỗi Aedes albopictus, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Nguyên nhân có thể là do loài muỗi này có xu hướng kiếm ăn ngoài trời, thường là hút máu các loài động vật và do vậy, có thể ít phơi nhiễm với thuốc diệt muỗi hơn so với loài muỗi Aedes aegypti thích hút máu người.

Nghiên cứu cũng cho thấy một số thay đổi di truyền có liên quan đến khả năng kháng thuốc ở muỗi với mức độ kháng thuốc khác nhau. Ví dụ như muỗi từ Ghana cũng như ở một số vùng của Indonesia và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khá nhạy cảm với các hóa chất diệt muỗi hiện có, đặc biệt là ở liều lượng cao hơn.

Theo Phó giáo sư Cameron Webb, nhà nghiên cứu về muỗi tại Đại học Sydney (Australia), nghiên cứu cho thấy "các chiến lược (diệt muỗi) thường được sử dụng có thể không còn mang lại hiệu quả nữa." Ông cho rằng cần tới các hóa chất mới để diệt muỗi, song chính quyền và các nhà nghiên cứu cũng cần nghĩ ra những cách khác để bảo vệ cộng đồng.

Hiện nay, nhà khoa học Kasai đang mở rộng công trình nghiên cứu ở những nơi khác ở châu Á và kiểm tra các mẫu thu thập gần đây ở Campuchia và Việt Nam để đánh giá sự thay đổi so với giai đoạn nghiên cứu 2016-2019.