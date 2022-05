Giới khoa học cảnh báo các virus biến đổi bất thường sau Covid-19

Ảnh minh họa: Outsourcing-pharma

Nhóm tác giả cho biết, đại dịch đã làm gián đoạn mô hình hoạt động theo mùa của RSV, thành viên chủ chốt của nhóm “virus mùa đông”. Năm 2020, dịch RSV mùa đông không xuất hiện do các biện pháp hạn chế đi lại và kiểm soát lây nhiễm Covid-19.



Tuy nhiên, RSV là một trong những mầm bệnh đường hô hấp đầu tiên tái phát sau Covid-19. Giới chuyên môn đã giải trình tự gen các đợt bùng phát RSV lớn xảy ra trái mùa trong mùa hè 2021 ở Australia.



Các đợt bùng phát cùng lúc với việc nới lỏng những biện pháp kiểm soát Covid-19. Ngoài ra, các chủng RSV trước đây đã biến mất, những chủng mới chiếm ưu thế ở Tây Australia, New South Wales…



“Các nghiên cứu di truyền của chúng tôi ghi nhận, hầu hết các chủng RSV trước đây đã tuyệt chủng. Chỉ có một dòng duy nhất sống sót sau các đợt giãn cách”, Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ John-Sebastian Eden, cung cấp thông tin.



“Nhóm các chủng cúm lưu hành trước và sau Covid-19 cũng thay đổi rất nhiều, dẫn đến những thách thức trong việc lựa chọn thành phần vắc xin và thời gian tiêm hằng năm. Ví dụ, mùa cúm ở Australia đã bắt đầu sớm hơn nhiều so với những năm trước”, Tiến sĩ Eden nói.



Hiện chưa có vắc xin RSV. Nhưng giới khoa học đang tập trung để phát triển vắc xin và điều trị.



Tiến sĩ Eden cảnh báo: “Chúng ta cần phải cảnh giác - một số loại virus đã biến mất nhưng có khả năng sẽ bùng phát trở lại trong tương lai gần, vào những thời điểm bất thường và với tác động mạnh hơn”.



“Chúng ta cần chuẩn bị cho những đợt bùng phát RSV lớn không theo mùa thông thường. Hệ thống y tế phải được chuẩn bị sẵn sàng”.