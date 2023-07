Giới giải trí sốc trước cái chết ở tuổi 48 của nữ diva

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, Trung Quốc là một trong số ít các ca sĩ gốc Hoa có sự nghiệp thành công tại Mỹ. Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực, vóc dáng quyến rũ, phong cách nhiệt tình nóng bỏng. Cô có nhiều bản hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way.

Coco Lee cũng từng thể hiện ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Cô được mời làm giám khảo của nhiều show giải trí.

Theo Tiền Phong