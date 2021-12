Giới đầu tư Hà Nội ôm tiền "săn" đất nền khắp nơi, cẩn trọng "bỏng tay"

Your browser does not support the audio element.

Mức độ quan tâm các tỉnh miền Nam phục hồi mạnh mẽ. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức quan tâm tăng 73%, Đồng Nai 75%... (Ảnh: Đại Việt).

"Đại gia" Hà Nội "ôm" bộn tiền rót vào bất động sản

Nhiều năm trước, các nhà đầu tư phía Bắc có xu hướng "đánh bắt xa bờ", vào tận các thị trường phía Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Sau đó, giai đoạn 2019 - 2020, một xu hướng khác được chỉ ra, đó là một lượng đông đảo nhà đầu tư phía Bắc lại quay về tập trung vào các tỉnh vệ tinh và vùng ven thủ đô.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, sau một thời gian giá cả vùng ven tăng "nóng", có nơi bị đẩy lên gấp 2-3, thậm chí nhiều nơi hạ tầng không tương xứng song giá cả vẫn leo cao "từng ngày", thì xu hướng "đánh bắt xa bờ" của giới đầu tư Hà Nội lại lớn dần trở lại.

Mấy ngày vừa qua, chị Hiền (Hà Đông) - một nhà đầu tư bất động sản đã đi khảo sát thị trường vùng ven Hà Nội để xuống tiền đầu tư nhưng không dám "chốt" vì hầu như giá đất mấy khu vực chị xem đều thiết lập mặt bằng mới. Chị sợ xuống tiền rồi lại "mắc cạn".

Chị Hiền sau đó quyết định thử tìm kiếm cơ hội ở xa hơn. Chị cùng một nhóm bạn đi vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định… vừa kết hợp khảo sát đất đai, vừa du lịch. "Các khu dân cư ở vùng gần Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) "nóng" hầm hập khi giá cả tăng mạnh, có chỗ vài trăm triệu đồng mỗi mét ngang", chị Hiền kể.