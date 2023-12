Gió lớn làm đổ rạp cưới Vĩnh Phúc, gia chủ chạy tán loạn không kịp trở tay

Ngày 16/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video gió lớn làm đổ rạp cưới ở Vĩnh Phúc gây xôn xao.

Thiên Trang (người quay video) cho biết sự việc diễn ra khoảng 9h30 cùng ngày, trên địa bàn huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc). 30 phút trước, trời vẫn nắng to.

"Khi trời chuyển mưa và gió to, chúng tôi không kịp trở tay", Trang kể, cho biết một số người cố gắng giữ chân sắt cố định rạp, nhưng khu vực hút gió mạnh khiến hệ thống rạp hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại lớn.

Video: Gió lớn làm đổ rạp cưới ở Vĩnh Phúc khiến gia chủ không kịp trở tay (Nguồn: Trang Cherry).

Cô gái mô tả khung cảnh xung quanh lộn xộn, nhiều xe máy điện đổ gục trước cơn gió mạnh.