"Giờ bầu rồi cưới xin gì nữa cho tốn kém"

- "May còn lộ ra trước cưới chứ xong xuôi rồi mới lộ ra lúc đấy vỡ alo với nó".

- "Đúng vậy, may còn ngửa bài trước khi cưới nên rút kịp chứ cưới xong mới rõ con người thì còn mệt hơn. Mà túm lại là không có bao cao su thì có thuốc, cưới xong 1-2 năm xem có ở được với nhau rồi hẵng tính có con. Tuổi đẻ nào có ngắn ngủi gì mà phải vội vàng!".

Đó là những nhìn nhận của 500 chị em cõi mạng về kiểu "đàn ông" như bạn trai cô gái trong bài.

Mọi người khuyên cô gái với kiểu bạn trai này thì không nên tiếc làm gì, nhìn sớm được bộ mặt anh ta để mà cắt đứt trước khi cưới là một điều may mắn, hãy sinh con và nuôi dạy em bé thật tốt, hai mẹ con sống khỏe, sống sung sướng bên những người thân yêu là sự trả thù cao nhất dành cho anh ta. Rồi đến một ngày anh ta sẽ phải sáng mắt ra. Quả báo đến muộn chứ không phải là không đến. Đối với tư tưởng "giờ có bầu rồi, cưới cho là may", cánh chị em quyết "tẩy chay", thà là không cưới chứ không tự đưa mình vào cảnh chưa lấy về đã bị người ta khinh. Ai còn giữ suy nghĩ "cưới cho là may" thì cứ để người đó tiếp tục sống một mình.

Song đây cũng là một bài học cho các bạn gái trong tình yêu, "có ai câu được cá rồi mà còn thả mồi không?", khi cái gì cũng có rồi thì người ta chẳng còn thấy cái gì là giá trị cả.

Khi yêu, đến một lúc nào đó để chuyện tình dục xảy ra là tự nguyện theo mong muốn bản thân, nhưng hãy cân nhắc giữa được và mất nếu bạn để lại những hậu quả đáng tiếc của tình dục không an toàn, tình dục thiếu bảo vệ. Những hậu quả đó, nhiều khi có thể thay đổi số phận cả cuộc đời. Đừng nhắm mắt yêu để rồi phải nói lời hối tiếc vì đã chọn nhầm người.

Theo Dân trí