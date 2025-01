Gin Tuấn Kiệt nhờ mẹ qua chăm Puka đang mang thai

"Anh trai" Gin Tuấn Kiệt kể chuyện chăm sóc vợ bầu Puka và phải nhờ mẹ giúp đỡ mỗi khi anh tất bật trường quay. Diễn viên Võ Tấn Phát tiết lộ, Gin Tuấn Kiệt tất bật cho concert "Anh trai say hi" vừa chạy lịch cho đoàn phim "Tứ Hải Phát Tài", vừa cân bằng với lịch trình của người cha tương lai nên rất bận rộn. Anh thấy Gin Tuấn Kiệt dường như đã trưởng thành và chuẩn mực hơn khi sắp đón con đầu lòng.

Puka đang mang thai con đầu lòng của cặp đôi

Cả hai hạnh phúc khi sắp được lên chức cha và mẹ

Gin Tuấn Kiệt và Puka có lượng người hâm mộ lớn "Lịch trình rất dày nhưng tôi vẫn vun vén trọn vẹn, cân bằng công việc và gia đình. Mỗi ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa chén, lau quét nhà cửa, chiều chiều tưới cây" - Gin Tuấn Kiệt kể. Anh nói thêm những ngày tham gia concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội hoặc đi công tác xa, thường không yên tâm khi để vợ bầu ở nhà một mình. "Tôi đã nhờ mẹ qua chăm Puka phụ vì không dám để phụ nữ mang thai ở nhà một mình, Puka bị hạ đường huyết thai kỳ, rất cần người nhà ở bên. Bình thường, vợ chồng tôi nhờ siêu thị vận chuyển đồ lên tận căn hộ. Tuy nhiên, hôm đó Puka muốn đi tới đi lui để vận động. Vừa xuống siêu thị, cô ấy lập tức gục xuống. Thực sự nguy hiểm, tôi rất lo. Những ngày đi quay phim tôi tranh thủ thời gian rảnh để ghé về nhà" - Gin Tuấn Kiệt chia sẻ. Ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng, Võ Tấn Phát nói thêm: "Sơ hở tắt máy quay là thấy Gin Tuấn Kiệt facetime (gọi video) cho bà xã. Liên tục vậy đó "Xin vía". Cả hai hạnh phúc quá trời, độc thân thấy chướng mắt".

Gin Tuấn Kiệt và Võ Tấn Phát trong "Tứ Hải Phát Tài" Trong phim "Tứ Hải Phát Tài", Gin Tuấn Kiệt vào vai An - con trai của một đoàn hát. Thời điểm sang năm mới, cả đoàn chật vật vì không có show thì trưởng đoàn đột ngột nghỉ hưu, nhường vị trí cho con trai An. Phim vừa ra mắt video ca nhạc Tết với thông điệp "Mở VieON, Tứ Hải Phát Tài" do Tiêu Minh Phụng và Yuno Bigboi thể hiện. Phim chính thức phát sóng từ ngày 15-1-2025, lúc 20 giờ thứ tư và thứ năm hằng tuần trên VieON. Theo Người lao động