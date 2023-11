Gin Tuấn Kiệt nhắn Puka trong lễ cưới: 'Anh sẽ không nói lời thề...'

Chú rể Gin Tuấn Kiệt mặc vest hồng còn cô dâu Puka diện thiết kế đầm trắng, khoe vai trần quyến rũ.

Đặc biệt, khoảnh khắc trao lời nguyện ước của chú rể Gin Tuấn Kiệt dành cho cô dâu Puka nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Trong đoạn clip được chia sẻ, chú rể Gin Tuấn Kiệt nói những lời chân thành, tình cảm gửi đến nửa kia: "Anh cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, ở bên cạnh anh, trong tất cả mọi chuyện, dù có những thử thách sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được. Để đến hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời".