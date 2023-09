Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka dịp sinh nhật tuổi 29

Puka vô tình đăng ảnh đi ăn uống, trên bàn có vài tấm ảnh in từ ảnh chụp. Trong ảnh, Puka đang ngồi cạnh một nam thanh niên ăn mặc sành điệu, có ngoại hình, phục trang giống hệt Gin Tuấn Kiệt. Không khó tìm thấy ảnh Gin Tuấn Kiệt và Puka đều từng mặc trang phục giống như tấm ảnh in. Khán giả tin rằng, chỉ khi Puka và Gin Tuấn Kiệt có quan hệ gần gũi, thân thiết mới in ảnh chụp làm kỷ niệm như vậy.

Trước đó, Puka cho biết: "Xưa giờ mọi người vẫn hay soi tôi. Vì bị hoài nên tôi không có ý kiến gì. Hiện tại, tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư. Còn ai muốn soi, muốn đồn đoán là quyền của mỗi người. Về phía mình, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc thay vì nói mãi về đời tư".