Gil Lê khiến fan lo lắng khi tiết lộ gặp vấn đề tâm lý

Trên trang cá nhân, Gil Lê đã có bài viết về tình trạng sức khỏe tâm lý trong giai đoạn gần đây.

Cụ thể, giọng ca Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau đã đăng hình ảnh vui vẻ của bản thân kèm dòng trạng thái: “Done with my mental breakdown and ready to socialize again” (tạm dịch: "Đã hết suy sụp tinh thần và sẵn sàng hòa nhập trở lại").