Giết hàng xóm vì nghi bị “bỏ bùa”

Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội Giết người, theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sình Pà Mỷ.