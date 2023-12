Giết bạn nhậu rồi thay đổi nhân thân, trốn truy nã suốt 32 năm

Ngày 19/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ kẻ truy nã đặc biệt sau 32 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 16/12, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đình Ý (SN 1968; trú tại An Dương, quận Tây Hồ). Nguyễn Đình Ý bị Công an quận Ba Đình ra lệnh truy nã ngày 12/9/1991 về tội danh giết người (do năm 1991 chưa có quận Tây Hồ, phường Yên Phụ thuộc địa giới hành chính của Ba Đình, Công an quận Ba Đình ra lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Đình Ý).

Ngày 11/9/1991, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu tại nhà, Nguyễn Đình Ý dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào vùng cổ trái của anh Trần Quang H. (SN 1971, trú tập thể An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ý bỏ trốn khỏi địa phương.