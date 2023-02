'Gieo quẻ' Grammys 2023: Cuộc so găng Taylor Swift, Adele và Beyoncé

Trong khi đó, Easy On Me của Adele là một bản tình ca quá đỗi day dứt, gợi nhắc lại những bản Pop Ballad đã làm nên chiến thắng của cô trong các mùa Grammy trước như Hello hay Skyfall. Đây sẽ là màn tái đấu kinh điển giữa hai nữ nghệ sĩ đình đám nhất trong thập kỷ qua, sau cuộc đụng độ nảy lửa giữa dự án 25 (Adele) và Lemonade (Beyoncé).



Grammys 2023 là cuộc tái đấu kinh điển giữa Adele và Beyoncé.

Ngoài ra, một số đề cử đáng lưu tâm khác là As It Was (Harry Styles) và The Heart Part 5 (Kendrick Lamar).

ALBUM OF THE YEAR: Adele khó lặp lại kỳ tích

Trong số 10 nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử, Adele là nghệ sĩ duy nhất từng chiến thắng giòn giã tại hạng mục Album của năm với hai album 21 và 25 thành công cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại.

Tuy vậy, với những đánh giá trái chiều dành cho album 30 trong năm vừa qua, Adele khó làm nên kỳ tích trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên từng chiến thắng liên tiếp 3 giải Grammys cho Album của năm.



Beyoncé xứng đáng có một giải Grammys cho Album của năm sau 3 lần thất bại.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dự án RENAISSANCE của Beyoncé và Harry's House của Harry Styles. Dù liên tục thâu tóm các đề cử qua từng năm, Beyoncé chưa bao giờ được chạm tay đến giải thưởng danh giá nhất trong buổi lễ. Với sự bổ sung tính đa dạng trong hội đồng bình chọn, khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ không phải thất bại lần thứ 4 tại hạng mục này.