Giây phút ‘chạm trán giặc lửa’ cứu người mắc kẹt tại quán karaoke An Phú

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm 32 người tử nạn ở quán karaoke An Phú, những người trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nạn nhân vẫn chưa quên được hình ảnh lúc tiếp cận hiện trường.

Cơ sở karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) có nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp, vật liệu cách âm… nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, rất khó khăn cho việc chữa và cứu nạn cứu hộ.

Trung tá Bùi Trung Hiếu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (bìa trái) theo dõi quá trình lên phương án cứu nạn cứu hộ - Ảnh: N.H

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị PCCC và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương lập tức được huy động đến hiện trường ngay khi nhận tin báo cháy. Hàng chục xe chữa cháy, xe thang, xe trạm bơm,… cũng liên tục di chuyển đến khu vực cháy để làm nhiệm vụ.