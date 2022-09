Giấy báo nhập đại học 30 năm trước khiến thế hệ 7x, 8x bồi hồi

Một giấy báo nhập học của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ cách đây 30 năm đang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của không chỉ những người cùng thời mà còn cả những thí sinh vừa nhận tin trúng tuyển đại học năm nay.

Giấy báo nhập học đại học hơn 30 năm trước. (Ảnh: Phạm Huyền)

Tờ giấy báo nhập học này khác biệt nhiều so với giấy báo nhập học bây giờ ở chất liệu giấy. Giấy báo nhập học thuở đó cũng được in kim (máy in kim hay còn được gọi là máy in ma trận chấm là loại máy in sử dụng đầu kim để in, khi đó các kim này sẽ được chấm qua mực in sau đó chấm lên trên bề mặt giấy để in thông tin), chứ không phải in laser hay in phun.