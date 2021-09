Giấu bố đẻ vào thùng phuy trên xe tải để qua chốt Covid-19

Tài xế Nguyễn Xuân Hưởng bảo bố mình trốn vào thùng phuy đặt trên xe tải chở hải sản

Sau khi được thông xe, tài xế Hưởng tiếp tục điều khiển xe đi vào nội thành Hải Phòng thì bị tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, thuộc Phòng CSGT Bộ - Sắt Công an TP. Hải Phòng chặn lại do nghi ngờ hoạt động vận chuyển.



Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 1 người đàn ông đang trốn trong chiếc thùng phuy trên xe.



Ngay sau đó, tổ công tác áp giải chiếc xe 89C-240.91 quay trở lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 để kiểm tra, làm rõ.



Tại đây, lực lượng chức năng đã làm rõ người đàn ông trốn trong thùng phuy là Nguyễn Văn Huynh (SN 1970), là bố đẻ của tài xế Nguyễn Văn Hưởng.