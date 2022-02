Giật túi xách khiến 2 mẹ con ngã lăn, tên cướp táo tợn bị 'tóm' sau 4 tiếng

Khi đến trước số nhà 145A Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều cướp giật chiếc túi xách đang đeo trên cổ, khiến chị N. cùng con ngã xuống đường.

Bị can Lưu Chí Tâm và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Theo trình báo, bên trong túi xách có 1 điện thoại Iphone 11 Promax trị giá 17.5 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone X trị giá 35 triệu, 1 chìa khóa xe máy, 650.000 đồng, 1 thẻ ATM và 1 CMND mang tên chị N.



Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 4 tiếng sau, Công an TP Vũng Tàu đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lưu Chí Tâm.



Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có việc làm và từng có tiền án 7 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản. Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, ngày 17/2 Tâm điều khiển xe Wave BKS 72C1 - 679.31 chạy quanh các tuyến đường tìm người có tài sản sơ hở rồi gây ra vụ cướp giật đối với chị N.



Hiện, Công an TP Vũng Tàu đã thu giữ được 2 điện thoại di động (Iphone 11 Promax và Iphone X.) của chị N., cùng hơn 500.000 đồng mà đối tượng Tâm đã cướp được.