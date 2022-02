‘Giật mình’ trước báo cáo của WHO về số ca tử vong do Covid-19

“Từ ngày 31/1 đến ngày 6/2, số ca mắc Covid-19 mới giảm 17% so với tuần trước”, TASS trích dẫn theo bản tin hàng tuần của WHO. Đồng thời, tỷ lệ tử vong tăng 7%. WHO đã nhận được báo cáo về 19.276.472 ca mắc mới và 67.953 ca tử vong.

Theo đó, số người mắc Covid-19 tăng so với tuần trước (từ ngày 24-30/1) được ghi nhận ở Đông Địa Trung Hải (36%), ở châu Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi ghi nhận tỷ lệ mắc giảm lần lượt là 36%, 32% và 22%.

Trong khi đó, tại châu Âu, nơi chiếm 58% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong một tuần, con số này đã giảm 7%. Tỷ lệ tử vong ở Đông Nam Á tăng 67%, Đông Địa Trung Hải tăng 45% và châu Âu tăng 2%. Tuy nhiên, ở châu Phi giảm 7% và ở khu vực Tây Thái Bình Dương là 5%.