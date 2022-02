Giật mình hit đình đám của Hòa Minzy báo trước mối tình trắc trở

Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy là một bản ballad buồn về tình yêu. Lời bài hát có nhiều đoạn bi thương như: "Vài người vội vã cho em là người may mắn/Ấy thế mà... giờ anh đổi thay", "Chẳng còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân/ Cho em một lần cuối cùng được nói nhớ anh/ Có ai thoát được mình ra khỏi chân lý trong tình yêu/ Không thể cùng nhau suốt kiếp/ Thế nhưng, trái tim lại dễ in sâu niềm đau suốt kiếp"....

Your browser does not support the video tag.

MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp - Hòa Minzy

Nhiều netizen cho rằng nội dung và tựa đề bản hit này dường như đã "vận" vào đời thực của Hòa Minzy, đặc biệt là mối duyên sâu đậm nhất cuộc đời tan vỡ.