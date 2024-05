Giật mình giá sấu non đầu mùa, chị em 'rút ví' mua cả cân về chế biến

Đi chợ, thấy hàng rau có bày bán rổ sấu non, chị Sinh, trú tại Đống Đa (Hà Nội) liền ngồi xuống, nhặt khoảng chục quả, dự định về làm nồi canh chua cho bữa tối. Tuy nhiên, khi thanh toán, chị bất ngờ khi người bán hàng báo giá 15 nghìn đồng cho 10 quả sấu.



Sấu non hay còn gọi là sấu bao tử bắt đầu vào mùa, giá đắt hơn cả thịt lợn. (Ảnh: Phương Híp).

“Quả sấu bé như quả quất xanh, to bằng đầu ngón tay. Vậy mà quất thì 10 nghìn được nửa cân, sấu thì 10 quả này khéo được 1 lạng. Quá đắt nên tôi không mua nữa”, chị Sinh kể lại.

Về đến nhà, chị liền tìm mua sấu non trên các chợ online, bất ngờ hơn, giá sấu non được bán từ 110-180 nghìn đồng/kg, chưa kể tiền ship. Trong khi đó, cũng thời điểm này năm trước, sấu non chỉ có giá từ 50-60 nghìn đồng/kg.