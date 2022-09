Giật mình cười ngất loạt sự cố idol Kpop quảng bá music show

Your browser does not support the video tag.

2. TWICE Nayeon

Nayeon dường như không lường trước được nhạc nền được phát sớm như vậy. Trong video, cô trải qua hàng loạt biểu cảm chỉ trong ít giây, từ thả lỏng, đến sốc và chuyển trạng thái sang một idol chuyên nghiệp.

3. TXT Yeonjun

Cũng giống như Nayeon, Yeonjun không đoán trước được lúc nhạc nền vang lên. Dù đang vận động nhẹ thả lỏng, anh vẫn nhanh chóng bắt được nhịp và vào vị trí ngay. Tuy nhiên đây là lỗi từ phía nhà đài và âm nhạc được tắt ngay sau đó.