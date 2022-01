Giáp Tết Nguyên đán, Hải Phòng không còn xã, phường vùng đỏ

"Hải Phòng vẫn thuộc cấp độ 2. Ngoài ra, 12/25 quận, huyện thuộc vùng vàng gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. Ba quận huyện vùng xanh gồm: huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ", CDC Hải Phòng thông tin.