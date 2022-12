Giáp Tết, liên tục phát hiện các vụ thực phẩm bẩn

Còn tại Cần Thơ, hồi đầu tuần, lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh chả cá dương tính với hàn the. Cụ thể, chiều 12/12/2022, Đội QLTT số 3, thuộc Cục QLTT TP.Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh chả cá K.A, trên đường Nguyễn Khuyến, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra phát hiện có 2 loại chả cá mè, không có ghi nhãn hàng hóa. Trong đó, 1 loại có số lượng 147kg, giá bán 50.000 đồng/kg; 1 loại có số lượng 60kg, giá bán 50.000 đồng/kg. Đoàn kiểm tra dùng test kiểm tra nhanh hàn the thì phát hiện loại chả cá số lượng 147kg có kết quả âm tính, loại có số lượng 60kg có kết quả dương tính.

Một điểm chung là tất cả sản phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là lô hàng 3 không: không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Về cảm quan khó phát hiện ra là thực phẩm bẩn nhưng trên tem mác cho thấy nhiều thực phẩm đã hết hạn từ 1 năm, thậm chí là gần 2 năm.