Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn 4 người chết, người mẹ lãnh án

Khoảng 17h30, Pil đi bộ ra phía ngoài mua dầu ăn, nước mắm... Trên đường về nhà, Pil thấy con mình đang ngồi trên xe mô tô BKS: 81B2-636.82 không đội mũ bảo hiểm và nói chuyện với nhóm bạn. Pil đến gần, ngửi thấy mùi rượu bia trên người con mình nên hỏi đi đâu. Lúc này, Rơ Mah T. trả lời đi qua nhà K. chơi. Sau đó, Rơ Mah T. điều khiển xe đi cùng với bạn, còn Pil không nói gì và đi về nhà.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Rơ Mah T. điều khiển xe chở Niang K. và Siu Ng. đi từ hướng Ia Lâu đến xã Ia Ga. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc Km 10+90km thôn Pắc Bó (xã Ia Lâu), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, xe do Rơ Mah T. điều khiển đã tông vào xe mô tô BKS: 81B2-199.xx do Rơ Mah Tu. cầm lái đi ngược chiều ở vị trí giữa đường.