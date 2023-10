Giáo viên vay tiền qua app, phụ huynh nhận tin nhắn đe dọa, chủ nợ tìm đến trường

Bà Như Quỳnh thông tin, do không thể đi dạy, không nhận được lương nên các giáo viên mầm non gặp khó khăn về tài chính trong đợt dịch COVID-19. Sau dịch, nhiều người vì túng quẫn đã dính vào nợ xấu. Lãi suất cắt cổ, vay 20 triệu nhưng phải trả 100 triệu khiến giáo viên không đủ khả năng chi trả.

“Một số chủ nợ đến trường đòi nợ, nhắn tin uy hiếp, đe doạ tính mạng giáo viên lẫn chủ trường, thậm chí còn gửi tin nhắn đến từng phụ huynh. Nhưng nếu cho các cô ngưng việc thì chúng tôi rất đau lòng”, bà Đào Thị Như Quỳnh, Nhà sáng lập và điều hành hệ thống mầm non Angel Kids, trình bày khó khăn trước lãnh đạo thành phố và nhiều ban, ngành trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp ngành giáo dục và Sở GD&ĐT TPHCM chiều 6/9.

Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM nhận định tình hình tội phạm về tín dụng đen tương đối phức tạp, có những vụ việc vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Dù nỗ lực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm này, nhưng để giải quyết một vụ việc thì gặp rất nhiều khó khăn.

“Với chức năng của công an thành phố, chúng tôi đã phối hợp với các trường có biện pháp giáo dục, tuyên truyền về vấn đề này trong thời gian qua. Khi nhận được phản ánh một sự việc cụ thể, chúng tôi sẽ cử người xuống tận cơ sở để nắm thông tin và phân cấp để hỗ trợ giải quyết”, vị Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM nói.

