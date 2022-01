Giáo viên ở TP.HCM: Nghĩ tới thưởng Tết ai cũng buồn, nhiều nơi còn không có

Tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1), thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện mức thưởng Tết cho từng giáo viên của trường chưa có con số cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ giảm nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Các khoản về lương vẫn đảm bảo, nhưng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 và các khoản khác ảnh hưởng do dịch sẽ giảm rất nhiều. Thầy cô ai cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ với trường cũng như ngành giáo dục. Đó là tình hình chung, phải chấp nhận thôi”, thầy Khoa nói.

Không có thưởng Tết

Với bậc mầm non, giáo viên, nhân viên các trường... không dám nghĩ đến chuyện thưởng Tết, bởi gần 1 năm qua, bậc học này bị “đóng băng”. Nhiều trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đóng cửa, giải thể và rất nhiều giáo viên phải chuyển nghề.

Bà N.H.Q., chủ một hệ thống trường mầm non tư thục tại TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường mầm non phải đóng cửa thời gian dài, nên năm nay toàn bộ giáo viên nhà trường không có thưởng Tết.