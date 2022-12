Giáo viên ngóng thưởng Tết

Quà động viên

Tại Hà Nội, mức chi cho đời sống khá cao nhưng không phải giáo viên nào cũng có tiền thưởng Tết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các trường tiết kiệm chi hằng năm được bao nhiêu sẽ hỗ trợ giáo viên dịp Tết, từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, có nơi không có. Riêng một số trường ngoài công lập có mức thưởng Tết cho giáo viên từ 5-20 triệu đồng.

Thầy T.D, giáo viên dạy bộ môn Thể dục một trường tiểu học tại Hà Nội, cho biết, Tết năm nay chưa biết thế nào nhưng năm ngoái thầy chỉ nhận được 500.000 đồng gọi là tiền quà động viên.

“Sở GD&ĐT Hà Nội từng có đề xuất chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mầm non, tuy nhiên đến nay chưa được HĐND thành phố phê duyệt”. Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo, năm nay tất cả các trường từ mầm non đến tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ có thu nhập tăng thêm cuối năm cho giáo viên. Trung bình, giáo viên mầm non được nhận 0,5 - 2 triệu đồng/người; giáo viên tiểu học, THCS 2-5 triệu đồng. “Mức lương của giáo viên thấp, lại không có thưởng nên nếu có chính sách đặc thù cho đội ngũ thì các trường sẽ đỡ khó khăn, giáo viên cũng cảm thấy được an ủi phần nào”, bà Hằng nói.