Giáo viên mầm non làm đủ việc kiếm sống, có người cay đắng bỏ nghề

“Tôi là chủ trường mầm non mà suốt năm qua còn đi muối sung, muối cà, làm ruốc, pate, làm tất cả mọi việc từ bán hàng trên mạng huống chi là các cô giáo. Nhiều người cười bảo chủ trường gì mà cứ đi làm ruốc bán. Tôi cứ nuôi hy vọng 1-2 tháng dịch sẽ qua đi nhưng hết bao nhiêu lần như vậy rồi. Sang năm mà trường học vẫn đóng cửa, tôi cũng sẽ phải đi tìm việc”, bà Hà Thị Nhàn, Chủ nhóm trẻ Trăng Non, Đông Anh, Hà Nội cho biết.

Biết các cô khó khăn nhưng chính chủ trường cũng kiệt quệ, không thể hỗ trợ. “Có cô bán rau, củ, có cô xin làm khu công nghiệp nhưng giáo viên đã đóng bảo hiểm người ta không nhận, họ chỉ cho cô làm 6 tháng, thậm chí có cô làm được 1-2 tháng xin nghỉ, có cô làm tận 5-6 nơi rồi”.

Sự dịch chuyển nghề nghiệp của giáo viên mầm non do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang là nỗi lo lớn của các chủ trường mầm non. Bà Hà Thị Nhàn cho hay, nhóm trẻ Trăng Non có 7 giáo viên nhưng đến nay đã có 1 cô xin chấm dứt hợp đồng. Những người còn lại đều đã đi làm việc khác chờ ngày trường học mở cửa. Nếu cứ đà này, danh sách giáo viên xin nghỉ việc sẽ tiếp tục kéo dài, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên hậu COVID-19, đặc biệt ở các khu công nghiệp với hơn 90% là con em công nhân.

“Nhóm trẻ của chúng tôi chủ yếu trông cho các gia đình công nhân làm ca kíp, Trước kia chúng tôi trông cả đêm, có thời điểm 4-5 trẻ ngủ cùng buổi tối, có trẻ gửi đến 9-10h đêm, có trẻ gửi từ 5h sáng. Mặc dù ở đây cũng có trường công lập nhưng công nhân không thể gửi được như vậy”, bà Nhàn chia sẻ.

Nhóm trẻ Trăng non hơn 8 tháng vắng bóng trẻ.

Lo thiếu giáo viên hậu COVID-19, nhiều nhóm trẻ, trường mầm non tư thục ở khu vực Đông Anh đã tuyển giáo viên ngay từ lúc trường học đang đóng cửa.

“Sau COVID-19, chắc chắn sẽ thiếu giáo viên vì họ nghỉ việc nhưng số lượng học sinh cũng sẽ vắng nhiều, nhưng hiện chúng tôi chưa nắm được được học sinh nghỉ là bao nhiêu cháu. Bên nhóm trẻ Thỏ Bông vì nghỉ mấy cô nên đang nhờ tôi tuyển giúp. Chủ nhóm có nhà trọ cho thuê nên đã đăng tuyển giáo viên với điều kiện lo cho các cô nơi ăn ở, hỗ trợ ưu đãi để thu hút giáo viên”, bà Nhàn cho biết.

Ngày 11/11, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội khóa XV về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cơ sở giáo dục, đặc biệt bậc mầm non, để các cơ sở giáo dục ngoài công lập vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trước dịch bệnh hệ thống các trường tư thục, đặc biệt hệ thống các trường tư thục mầm non đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các trường tư thục mầm non hiện đảm nhiệm việc nuôi dạy 22,3% số trẻ ở độ tuổi đến trường. Có 90.500 người lao động đang làm trong hệ thống này với hơn 19.000 cơ sở gồm cả trường mầm non và nhóm trẻ. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập phải đóng cửa, sang tên, rao bán, nhiều người lao động phải chuyển sang làm công việc khác. "1,2 triệu trẻ trong độ tuổi mầm non đang có nguy cơ không có chỗ học, phụ huynh không có người trông con ảnh hưởng đến nhân lực. Đây là con số không nhỏ", Bộ trưởng đánh giá. Trước nguy cơ này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD&ĐT đã tính toán, có cơ sở dữ liệu đầy đủ số lao động bị ảnh hưởng để xây dựng phương án, đề xuất gói hỗ trợ trên 800 tỷ đồng trình Chính phủ. Trong đó đề xuất cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ thuế và các điều kiện hỗ trợ khác.

Phương Lan/VOV2