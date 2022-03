Giáo viên, học sinh F1 tại TP. Hồ Chí Minh được đến trường

Do đó, để hạn chế việc gián đoạn đối với các hoạt động của đời sống như: sản xuất, kinh doanh; việc đi học của học sinh; các hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc y tế... do phải cách ly các trường hợp F1 theo quy định trước đây; trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, xét đề nghị của Sở Y tế, UBND TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn mới về các biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1).

Cụ thể, đối với trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học.