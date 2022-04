Giáo viên dạy 4 ca/ngày, kiếm bội tiền từ lớp tiền tiểu học

Gần 22h, cô Phạm Thị Nhung (35 tuổi), giáo viên một trường tiểu học tư thục quận Hà Đông, Hà Nội mới được nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Cuối tuần, cô dạy học liên tục từ 8h đến 21h30 mới hết 4 lớp tiền tiểu học - 1 lớp buổi sáng, 2 lớp chiều và 1 lớp tối.

Năm học 2021 - 2022 ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, trẻ mầm non nghỉ liên tục 11 tháng. Việc học bị gián đoạn khiến phụ huynh lo lắng trẻ thiếu các kỹ năng cơ bản trước khi vào lớp 1 trong tháng 9 tới. Đó là lý do năm nay phụ huynh ồ ạt đăng ký cho con theo các lớp tiền tiểu học, nhiều hơn các năm trước.

Giáo viên trường mầm non song ngữ Hà Nội Academy dạy lớp tiền tiểu học cho trẻ 5 tuổi. (Ảnh minh hoạ: HAS)

Một tuần cô Nhung sẽ dạy 12 buổi tiền tiểu học, chia thành 4 lớp. Mỗi lớp học 3 buổi. Cô bố trí thời gian dạy vào các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Trung bình mỗi lớp 5 -10 học sinh. Mức học phí là 1,5 triệu đồng/lớp/buổi.