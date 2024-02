Giáo viên chủ nhiệm về hưu nói thẳng: 90% học sinh dễ thành công trong tương lai được bố mẹ nuôi dạy theo 4 cách này

Như người đồng sáng lập Google Sergey Brin nhận định, phần lớn thành công của ông là nhờ cách giáo dục của gia đình. Cha mẹ nuôi dưỡng trí tò mò, tư duy độc lập và tinh thần đổi mới của ông. Họ khuyến khích Brin khám phá sở thích của mình và chỉ hỗ trợ vào những thời điểm quan trọng.

“Nếu bạn muốn con mình trở thành người có triển vọng, đừng làm mọi thứ thay con. Đó là điều một giáo sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nói với tôi”, Sergey Brin phát biểu tại lễ tốt nghiệp ĐH Stanford.

Bố mẹ trở thành “chỗ dựa” tinh thần



Giáo viên chủ nhiệm họ Trần nói rằng cha mẹ khôn ngoan dù cho con tự lập vẫn sẽ biết trở thành chỗ dựa khi con cần. Nếu một đứa trẻ non nớt bị tổn thương bởi thế giới bên ngoài mà khi về nhà không được an ủi, gỡ rối kịp thời thì rất có thể đó sẽ trở thành vết sẹo tâm lý, càng lớn càng khó can thiệp hơn.

Cuộc sống ngày nay ngày càng cạnh tranh, áp lực cũng vì thế mà dồn vào những đứa trẻ nhiều hơn. Cô Trần khuyên phụ huynh nên quan tâm đến cảm xúc và tinh thần của trẻ thay vì chỉ tập trung nhìn vào kết quả học tập. “Những đứa trẻ có sức khỏe tinh thần tốt sẽ lạc quan, chăm chỉ và có nhiều động lực đạt được những mục tiêu lớn lao hơn”, giáo viên này nói.

Bố mẹ biết “làm gương”