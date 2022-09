Giáo viên bán hàng online, chạy xe ôm công nghệ sau giờ lên lớp

Sau 3 tháng hè, một năm học mới bắt đầu. Với không ít giáo viên, sự vất vả, bận rộn trong thời gian tới không chỉ đến từ công việc dạy học mà còn vì những mối lo toan khác.

Bên cạnh giáo án là... mật ong, tam thất

Tinh bột nghệ, mật ong, bột tam thất, nấm lim xanh… là những mặt hàng được cô Ngọc Thủy (tên đã thay đổi) - một giáo viên dạy Ngữ văn ở Sơn La - chào bán hàng ngày trên trang cá nhân.

Cô Thuỷ thừa nhận về lương so với các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì giáo viên không thấp. Tuy nhiên, nếu chỉ làm nghề giáo viên và dựa vào lương để trang trải cuộc sống gia đình thì không thể đủ.

Tròn 18 năm trong nghề, mức lương hiện nay của cô là bậc 6, hệ số 3,99. Công tác khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thu hút nguồn lao động nên cô Thuỷ được hưởng phụ cấp đứng lớp 70%, phụ cấp khu vực 0,5%, tổng thu nhập hàng tháng xấp xỉ 12 triệu đồng.

Là giáo viên cấp 3, định mức của cô Thuỷ hiện là 15 tiết/tuần, không quá vất vả so với các đồng nghiệp là giáo viên mầm non hay tiểu học. Tuy nhiên, mức thu nhập 12 triệu đồng, theo cô Thủy, so với thời gian và công sức bỏ ra thì không đáng là bao.