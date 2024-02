Giao thông ùn tắc ngày cận Tết, CSGT khuyến cáo gì với người dân?

"Người dân không tùy tiện bắt xe dọc đường, bên ngoài bến xe. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông", đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

CSGT căng mình phân luồng trên đường Nguyễn Xiển những ngày cận Tết (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi thêm với phóng viên, vị đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, người dân cần điều khiển phương tiện đi đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau trong các tình huống giao thông xảy ra trên đường. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

"Người dân không lên các phương tiện khi đã đông người, đủ khách, để phòng ngừa xe chở quá số người quy định, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý quan sát khi di chuyển trên đường, tránh va chạm giao thông có thể xảy ra", vị đại diện Cục CSGT thông tin.