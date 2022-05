Giáo dục gia đình: Chuẩn mực phải bắt đầu từ lời nói

“Trẻ không tự chọn làm những việc đó mà nó tự xảy ra như một phản ứng tự vệ trong hệ thống thần kinh. Khi có những sự kiện/sự việc mang tới cảm giác nguy hiểm, đáng sợ thì hệ thần kinh không có thời gian xử lý các năng lượng sinh tồn được huy động trong thời điểm này. Điều này tạo ra sự điều tiết trong hệ thần kinh và bộ não/cơ thể sẽ luôn ở trạng thái tỉnh táo, rất lâu sau khi sự kiện kết thúc. Chúng ta thường nghĩ chấn thương là thứ gì đó nghiêm trọng đáng sợ. Thực ra, đó là do hệ thần kinh mất khả năng điều chỉnh khi những sự việc sự kiện lớn hoặc đáng sợ như vậy gây ra”, chuyên gia Phan Linh lý giải.

Theo chuyên gia này, chấn thương có thể được gây ra bởi sự kiện đã xảy ra một lần (tai nạn, can thiệp y tế) và người ta gọi là “chấn thương do sốc”. Song, nó cũng có thể là do những điều nhỏ nhặt nhưng diễn ra liên tục hằng ngày trong cuộc sống của trẻ. Trong đó bao gồm việc trẻ phải lớn lên cùng với những phụ huynh thường xuyên căng thẳng, la lối, bạo lực. Hoặc, lớn lên mà không có sự kết nối tình thương. Tình trạng này gọi là “chấn thương được phát triển”.

Tuy nhiên, theo bà Phan Linh, cha mẹ cần biết rằng, chấn thương là điều chúng ta không thể tránh trong cuộc sống, nhưng không phải là “bản án chung thân”.

“Tất cả chúng ta đều trải qua một số loại chấn thương trong cuộc đời, nhưng điều quan trọng cần nhớ là cơ thể chúng ta cũng được tạo ra với khả năng tự chữa lành. Chúng ta có thể hỗ trợ hệ thần kinh của mình theo hướng điều tiết tốt hơn và tìm thấy sự thoải mái, tích cực hơn trong cuộc sống hằng ngày cũng như các mối quan hệ.

Chúng ta có thể đã sai khi làm tổn thương con, nhưng chúng ta vẫn có thể quay trở lại để kết nối, giúp đỡ, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, thấu cảm và cùng con điều chỉnh”, nữ chuyên gia nhấn mạnh. Vấn đề được cho là sẽ nghiêm trọng hơn khi cha mẹ bỏ mặc trẻ tự điều chỉnh, hoặc phụ huynh tiếp tục phạm sai lầm mà không nhận thức được lỗi để sửa.



Trẻ có xu hướng “tự vệ” trước những lời quát mắng. Ảnh minh họa.





Không lấp liếm cái sai