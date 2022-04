Giáo dục con: Trách nhiệm của cha mẹ hay Sơn Tùng M-TP?

Đến giờ câu chuyện tẩy chay MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên mạng xã hội. Ca sĩ gốc Thái Bình đã xin lỗi và ngừng phát hành MV tại thị trường Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP không phải vấn đề trong cách dạy con của người làm cha làm mẹ

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ xoa dịu dư luận. Đám đông phẫn nộ cho rằng cảnh quay tự vẫn trong cuối MV sẽ tạo nên hệ luỵ xấu, cổ xuý giới trẻ làm những điều rồ dại.

“Văn hoá” đổ thừa của dư luận

Trước hết, có thể khẳng định phim ảnh, âm nhạc có ảnh hưởng đến tâm lý, hành động của người xem. Nhưng loại hình nghệ thuật này không phải công cụ, vũ khí giết người. Trẻ vị thành niên khi xem những cảnh nhạy cảm bạo lực (cả bạo lực tình dục) có thể bị tác động nhưng phim ảnh, âm nhạc không tạo nên “một con quái vật” để những điều đó tái hiện trong đời sống thực.

Phụ huynh vốn quen với việc đổ thừa yếu tố bên ngoài thay vì tìm hiểu gốc rễ vấn đề. Ảnh minh hoạ

Việc tiếp xúc các hình ảnh, thông tin liên quan đến vấn đề tự sát có thể tạo ra nguy cơ tự sát thật. Nhưng đây chỉ là một yếu tố nhỏ trong vô vàn yếu tố được xem là gốc rễ của vấn đề.