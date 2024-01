Giao dịch nhà đất giảm về cuối năm, tồn kho hơn 11.000 căn hộ và đất nền

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm với quý 3/2023. Cụ thể, trong quý 4/2023 có 81.476 giao dịch đất nền, bằng khoảng 89,26% so với quý 3/2023; đối với giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 4/2023 có 27.590 giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 92,82% so với quý 3/2023.

Tồn kho hơn 11.000 căn chung cư và đất nền

Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4 vào khoảng 16.315 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 2.826 căn; nhà ở riêng lẻ 5.173 căn; đất nền 8.316 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4 bằng khoảng 88,42% so với quý 3/2023; lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền bằng khoảng 115,66% so với quý 3/2023 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 78,93% so với quý 3/2023.