Giao dịch đất nền TPHCM và vùng phụ cận giảm một nửa

Ảm đạm thị trường

Theo báo cáo thị trường bất động sản TPHCM và các vùng phụ cận tháng 11/2023 của DKRA Group, nguồn cung mới của phân khúc đất nền giảm 84% so với cùng kỳ năm trước và 43% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ mới của thị trường vẫn ở mức thấp, khi giảm đến 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức giảm trung bình 8 - 10% so với lần mở bán trước đó, các chính sách chiết khấu, cam kết lợi nhuận… tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Thị trường thứ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước, mức giảm tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm có giá trị cao, nhóm dự án chưa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý… thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình.

Tương tự, theo thống kê của trang Batdongsan.com.vn, dù lượng tin đăng cắt lỗ đã giảm trong những quý cuối năm, thị trường vẫn chưa hồi phục về mức độ quan tâm và thanh khoản. Nhu cầu tìm mua đất nền trong tháng 11/2023 giảm 18% so với tháng 2/2023. Đến quý IV/2023, có tới 43% nhà môi giới được khảo sát cho biết giao dịch đất nền giảm hơn 50%, 31% đánh giá giao dịch đất nền giảm từ 10 - 50%.