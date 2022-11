Giành khách ở bến xe An Sương, tài xế xe ôm công nghệ lãnh kết đắng

Ngày 9/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đăng Xuân (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Xuân và anh Nguyễn Chí Hiệp (cùng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) mâu thuẫn với nhau trong việc đón khách, dẫn tới cãi vã. Do vẫn còn bực bội nên anh Hiệp đem chuyện kể lại với anh Nguyễn Tuấn An. Lúc này anh Mai Thanh Tú (cũng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) đứng gần đó nghe thấy nên có nói về việc xe ôm công nghệ hay giành khách của xe ôm truyền thống.