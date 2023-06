Giảng viên Hàn Quốc và tình yêu đặc biệt với học trò Việt Nam

Bà Lydia Park sinh năm 1968. Sự nghiệp diễn xuất của bà ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như "Hansel và Gretel,""Nhiệm vụ bất khả thi: Bắt cóc quý bà K" (Mission Possible: Kidnapping Granny K)... Bà cũng từng đóng các series tâm lý nổi tiếng như "She is Wow" (tạm dịch: Cô ấy là Wow, 2013) và "Được làm hoàng hậu" (tựa Anh: Princess hours, 2006). Hiện nay, bà là giảng viên bộ môn diễn xuất của trường Đại học Yonsei nổi tiếng đồng thời có kinh nghiệm dạy học nhiều năm tại Học viện điện ảnh quốc gia Hàn Quốc (KAFA).