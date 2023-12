Giang Hồng Ngọc tỏ thái độ khi Lan Ngọc, Diệu Nhi tiếp tục làm trưởng nhóm Chị đẹp

Tập 8 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng lên sóng tối 16/12. Sau vòng Công diễn 2, 20 chị đẹp chia thành 4 nhóm, chuẩn bị cho màn biểu diễn và loại trong ở tuần sau.

Theo luật chơi, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục đảm nhận vị trí trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số 4 nhóm nguy hiểm ở Công diễn 2. Mlee lần thứ hai làm trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số hai nhóm an toàn ở Công diễn 2. Hương Ly được các chị đẹp còn lại bầu làm trưởng nhóm.



Giang Hồng Ngọc mong khán giả trường quay công nhận các chị đẹp khác.