Giang hồ mạng gắn mắc YouTuber: Người 22 năm tù, kẻ bị đánh nhập viện

Đường "nhuệ"



Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”) từng nổi tiếng trên Facebook và YouTube nhờ thú chơi xe sang, thường xuyên khoe ảnh ôm hàng cọc tiền và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt.



Ngoài ra, Đường "nhuệ" còn tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, phim chiếu mạng như Gã Giang Hồ, Luật Lệ Giang Hồ, Tỷ Phú Đè Đại Gia...



Đạo diễn Đức Thịnh cho hay, Đường là người đam mê đóng phim nên thường "tặng tiền" cho đoàn làm phim. Các vai diễn do Đường "nhuệ" đảm nhiệm đều thể hiện một hình mẫu con người hào hiệp, sống nghĩa khí, sẵn sàng bảo vệ những người yếu thế.



Trong phim Chạm Mặt Giang Hồ, Đường từng đóng chung với Phú Lê - một giang hồ mạng có nhiều người theo dõi. Cả hai cũng từng phát hành MV ca nhạc Đời Là Thế Thôi, lọt Top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam, hiện đạt 127 triệu lượt xem.

Đường "nhuệ" diễn xuất trong một bộ phim chiếu mạng.

Bên cạnh đóng phim, Đường còn tự phong cho mình là võ sư và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2016, Đường “nhuệ” tổ chức đêm tiệc sinh nhật kỷ niệm 46 tuổi với tên gọi "Hội tụ anh em", thu hút khoảng 50 nghệ sĩ tham gia.



Năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã toàn quốc với Đường "nhuệ" do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 21 giờ cùng ngày, Công an đã bắt được Đường khi đang trốn ở Hà Nam.



Sau khi bị triệt phá, vợ chồng Đường "nhuệ" và đàn em bị Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố với các tội danh: "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".



Tối 18/11/2021, sau hai ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường "nhuệ" tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cùng với ba vụ án trước đó, Đường "nhuệ" phải chấp hành án phạt 22 năm tù.



"Đồng tình với bản án dành cho Đường 'nhuệ'. Bản án thích đáng dành cho những kẻ làm ăn bất chính", một cư dân mạng để lại bình luận.



Khá “bảnh”



Ngô Bá Khá sinh năm 1993 được biết đến với biệt danh Khá “bảnh”, là một giang hồ mạng, YouTuber. Khá từng gây chú ý với các hình ảnh ăn chơi và đặc biệt là điệu múa quạt từng trở thành "hot trend".



Thời điểm nhận được sự quan tâm, kênh YouTube của Khánh "bảnh" sở hữu 2 triệu lượt đăng ký. Những video của nhân vật này tuy hút hàng triệu lượt xem nhưng gây phản ứng, chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng vì chứa nhiều hình ảnh và hành vi bạo lực.