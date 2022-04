Giang hồ đến ăn nhậu, bắt nhân viên đứng xếp hàng để... đánh

VietNamNet đưa tin, ngày 7/4, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa chỉ đạo Công an thị trấn Liên Nghĩa mời những người liên quan đến vụ việc xô xát tại nhà hàng trên địa bàn lên làm việc.

Đến tối 6/4, K. cùng 10 người quay lại nhà hàng này để ăn nhậu và tiếp tục gây sự, đánh đập nhiều nhân viên phục vụ.