Gian nan đòi sổ hồng chung cư

Theo ông Đồng, sau khi làm việc với một số đơn vị liên quan, Ban Quản trị chung cư An Phú Đông nhận thấy việc chồng ranh thuộc về trách nhiệm của đơn vị đo đạc và của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Do vậy, Ban Quản trị chung cư đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân, bởi lỗi chồng ranh không phải do cư dân.

Tương tự, hàng trăm cư dân chung cư Kingdom 101 (quận 10, TPHCM) mua căn hộ từ chủ đầu tư là Công ty CP Kingdom Đông Dương và dọn về ở từ tháng 6/2020 đến nay. Từ khi sinh sống tại đây, cư dân đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thanh toán đúng hạn, nộp phí quản lý và cũng mong muốn được nhận lại các quyền lợi chính đáng.

Thế nhưng hơn 3 năm qua, dù đã nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ nhưng các cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Việc sinh sống tại một nơi không có giấy tờ hợp pháp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình, khi đa phần các cư dân phải vay ngân hàng thanh toán chi phí mua nhà với mức lãi suất cao. Nhiều cư dân Kingdom 101 đang rất lo lắng, không biết đến bao giờ mới được cấp sổ hồng cho căn hộ đang sở hữu.

Do ai?

Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM, đầu năm 2023 TPHCM có hơn 81.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng. Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2023, TPHCM đã cấp được gần 17.000 sổ hồng cho các tổ chức, cá nhân. Đến nay còn hơn 7.000 hồ sơ thuế chưa tính, thu và chuyển lại cho Sở Tài nguyên Môi trường.